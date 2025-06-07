Дождь немного освежит воздух в воскресенье по всей Карелии

В Петрозаводске в воскресенье облачно с прояснениями, рассказали в гидрометцентре. Ночью без существенных осадков, а днем обещают дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +16, +18. Атмосферное давление будет слабо падать.

Облачно с прояснениями и в Карелии. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем в большинстве районов ожидаются умеренные, по южным и центральным районам местами сильные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +16, +21, у водоемов местами до +12.

По прогнозу федеральной местеослужбы, в Калевале, Олонце ночью +8, днем +18;

В Кондопоге ночью +9, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +9, днем +18;

В Пудоже ночью +8, днем +22;

В Сегеже ночью +10, днем +17;

В Сортавале ночью +8, днем +16;

В Суоярви ночью +8, днем +17. © «Петрозаводск говорит»