На табличке у памятника Мелентьевой увидели досадную ошибку

В Октябрьском районе Петрозаводска у памятника известной партизанке Марии Мелентьевой поставили табличку с ошибкой. Пользователи «ВКонтакте» назвали это халатностью, безграмотностью.

Надпись на информационной табличке гласит: «Объект культурного наследия регионального значения. Памятник Герою Советского Союза Марии Владимировне Мелентьевой (1992-1942), 1978 год, скульптор Л.Ф. Ланкинен».

Внимательные петрозаводчане увидели ошибку в цифрах – 1992 год, вместо 1924.