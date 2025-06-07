07 июня 2025, 16:17
Соцсети

На табличке у памятника Мелентьевой увидели досадную ошибку

В соцсети допущенную ошибку назвали халатностью
проспект
фото «Петрозаводск говорит»

В Октябрьском районе Петрозаводска у памятника известной партизанке Марии Мелентьевой поставили табличку с ошибкой. Пользователи «ВКонтакте» назвали это халатностью, безграмотностью.

Надпись на информационной табличке гласит: «Объект культурного наследия регионального значения. Памятник Герою Советского Союза Марии Владимировне Мелентьевой (1992-1942), 1978 год, скульптор Л.Ф. Ланкинен».

Внимательные петрозаводчане увидели ошибку в цифрах – 1992 год, вместо 1924.

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Метки: 
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памятник
мария мелентьева