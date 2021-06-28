Таможня не пропустила грузовик с компонентами взрывчатки в Финляндию

Производитель взрывчатки для горной промышленности на севере Карелии ошибся в учете и отправил коллегам в Финляндию на 7 тонн больше продукции, чем было заявлено к вывозу. Нарушение обнаружила карельская таможня.

В ведомстве пояснили, что сами по себе компоненты не являются взрывоопасными, но становятся взрывчатым веществом после проведения специальной подготовки в месте проведения взрывных работ.

Предприятие заявило к вывозу 1 000 тонн. К моменту последней поставки, организация вывезла 983,5 тонны товара. Оставалось вывезти еще 16,5 тонн. Но в ходе таможенного контроля было выявлено, что в машине предприятия перевозили 23,5 тонны «эмульсионного взрывчатого вещества». Машины с продукцией не пропустили через границу. Позже выяснилось, что в программе на предприятии случился сбой, в связи с чем и была сформирована товарная партия, превысившая задекларированный объем. После формирования нового пакета документов компоненты для взрывчатки в тот же день вывезли в Суоми.

Однако карельскому предприятию придется ответить за ошибку. Таможня возбудила дело об административном правонарушении. Штраф составил 182 тысячи рублей. (фото источника)