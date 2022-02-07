07 февраля 2022, 16:39
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Талые воды переполняют колодцы канализации и приводят к засорам в сети

Сотрудники «ПКС-Водоканал» предупреждают, что система хозяйственно-бытовой канализации не предназначена для стока дренажных и ливневых вод.
Фотоматериалы представлены в официальной группе «РКС-Петрозаводск» социальной сети «ВКонтакте».

АО «ПКС-Водоканал» обращается к петрозаводчанам с просьбой сообщать в аварийно-диспетчерскую службу по тел. 76-81-13, 76-64-04 о фактах открытия крышек колодцев для спуска талых вод в канализацию. Такие нарушения особенно часто встречаются в паводковый период. Помните, система хозяйственно-бытовой канализации не предназначена для стока дренажных и ливневых вод. Талые воды переполняют колодцы канализации и приводят к засорам в сети, изливам на рельеф и в подвальные помещения.

 

 

Канализационная сеть будет работать исправно, только если мы будем правильно ей пользоваться. Давайте начнем с себя: не стоит думать, что, если вы смоете в унитаз всего одну медицинскую маску, ничего не случится. Как показала практика, все это может привести к серьёзным последствиям.

 

 

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Метки: 
«РКС-Петрозаводск»
«ПКС-Водоканал»
канализационные люки
Засоры канализации
Аварийные службы Петрозаводска