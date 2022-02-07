АО «ПКС-Водоканал» обращается к петрозаводчанам с просьбой сообщать в аварийно-диспетчерскую службу по тел. 76-81-13, 76-64-04 о фактах открытия крышек колодцев для спуска талых вод в канализацию. Такие нарушения особенно часто встречаются в паводковый период. Помните, система хозяйственно-бытовой канализации не предназначена для стока дренажных и ливневых вод. Талые воды переполняют колодцы канализации и приводят к засорам в сети, изливам на рельеф и в подвальные помещения.

Канализационная сеть будет работать исправно, только если мы будем правильно ей пользоваться. Давайте начнем с себя: не стоит думать, что, если вы смоете в унитаз всего одну медицинскую маску, ничего не случится. Как показала практика, все это может привести к серьёзным последствиям.