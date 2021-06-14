Суточная заболеваемость коронавирусом в России снизилась

За последние сутки в России выявлен 13 721 новый случай заражения коронавирусом. Умер 371 человек, выписаны - 8312. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 6590 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 865, в Ленинградской области - 105, в Архангельской области - 79, в Мурманской области - 71, в Вологодской области - 53.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 5 222 408 раз. Скончался 126 801 человек.

Напомним, в Карелии 13 июня выявлены 68 новых заболевших. Фото pravmir.ru