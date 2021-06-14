Юрист рассказал, у кого вырастут зарплаты с 1 октября

С 1 октября в России будут увеличены оклады военнослужащих и силовиков. Об этом рассказал юрист Егор Редин, его слова приводит РИА Новости.

Повышение заработной платы в 1,037 раза коснется тех, кто проходит военную службу по контракту, по призыву, сотрудников национальной гвардии, сотрудников, имеющих специальные звания полиции, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных и противопожарных органов.

Редин обращает внимание, что закон (п. 9 ст.2 закона № 306-ФЗ) гарантирует военным ежегодное увеличение окладов с учетом инфляции на очередной финансовый год. Фото 31tv.ru