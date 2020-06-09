Супруги одновременно разбогатели, испытав свою удачу

Супружеская пара из британского города Рагби сыграла в лотерею и выиграла сразу два крупных приза. Об удивительном случае рассказала «Лента.ру».

Сообщается, что 49-летний Эдриан Гелстон вместе с женой Деборой выиграли каждый по 50 тысяч фунтов стерлингов. Это примерно 4,3 миллиона рублей. О победе им сообщили организаторы лотереи, которые позвонили супругам по видеосвязи.

Счастливчики уже придумали, куда потратят часть выигрыша. Они собираются отправиться на Мальдивы, чтобы там отметить 50-летие главы семейства. Супруги признались, что уже были там пару лет назад, и им все очень понравилось.