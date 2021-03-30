Судно с рабочими опрокинулось на заводе в Ленинградской области

В Ленинградской области на судостроительном заводе «Пелла» сегодня произошло ЧП. Днем 30 марта на бок завалился рыболовецкий траулер «Скорпион» с рабочими на борту.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте возбудили уголовное дело по факту опрокидывания судна в Кировском районе. В результате ЧП тяжелые травмы получили два человека, местонахождение еще двоих не известно.

«Установлено, что 30 марта 2021 года при производстве работ на строящемся судне на заводе «Пелла», расположенного в Кировском районе Ленинградской области произошло накренение и последующее опрокидывание судна. По предварительным данным во время происшествия пострадало 2 человека, которые с переломами ребер госпитализированы, 6 человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще 2 работников не установлено. Принимаются все необходимые меры к их поиску»,

- прокомментировали инцидент в управлении.

По информации 47news, на момент ЧП на судне работали 80 человек. В настоящее время водолазы ищут двоих - 37-летнюю женщину-маляра и 44-летнего рабочего. По информации МЧС, разлива нефтепродуктов в Неве в результате крена судна не зафиксировано. (фото паблик «Kirovsk-online.ru - Кировск Ленинградская обл»)