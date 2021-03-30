Следователи арестовали заказчика убийства, совершенного в 2005 году
Следком Карелии продолжает расследование заказного убийства мужчины, совершенного в республике в 2005 году. В организации преступления обвиняют местного жителя.
Как предполагают следователи, в 2005 году мужчина решил убить своего знакомого. Для этого он подыскал наемника, предоставил оружие и сведения о цели. За «работу» он пообещал заплатить пять тысяч долларов.
«Через некоторое время из автоматического оружия потерпевший был убит у своего дома в городе Петрозаводске, после чего обвиняемый выплатил исполнителю убийства обещанные деньги»,
- прокомментировали в СУ СК.
Обвиняемые были установлены. Организатор и исполнитель убийства были заключены под стражу. Обстоятельства убийства устанавливаются. Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 20 лет. (фото 360tv.ru)