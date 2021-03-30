Жительница Петрозаводска оскорбила прокурора и пойдет под суд

В Петрозаводске местная жительница пойдет под суд за публичное оскорбление представителя власти. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в мае 2020 года после окончания судебного заседания, в котором рассматривалось уголовное дело в отношении ее сына и присяжными заседателями был вынесен обвинительный вердикт, женщина публично из мести оскорбила прокурора, представлявшего сторону обвинения.

Обвиняемая своей вины не признала. Дело направлено для рассмотрения в мировой суд. Женщине грозит до одного года исправительных работ. Фото tildacdn.com