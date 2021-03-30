30 марта 2021, 17:13
Пожар вспыхнул в центре Петрозаводска
Очевидцы сняли на видео возгорание, произошедшее на улице Гоголя
Сегодня в 14 часов пожарные Петрозаводска были подняты по тревоге. Вспыхнуло бесхозное строение, расположенное возле дома №16 по улице Гоголя.
На место происшествия выехали три единицы техники и 10 сотрудников пожарно-спасательных частей карельской столицы. С огнем удалось справиться лишь в 16:12, сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Очевидец происшествия прислал нам видео с места возгорания. На кадрах видно, как из горящего помещения валит густой дым. Видео: Дмитрий Федоров