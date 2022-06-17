17 июня 2022, 07:13
Судебные приставы в Карелии снова проводят личный прием
Служба судебных приставов отменила коронавирусные ограничения
Личный прием возобновили в службе судебных приставов. Это связано с отменой антиковидных ограничений, сообщили в УФССП Карелии.
Чтобы попасть на прием, граждане сначала должны записаться на сайте регионального ведомства. Это можно сделать через раздел «Обращения» - «Личный прием граждан» - «Запись на личный прием».
Придется сначала ознакомиться с условиями предварительной записи. Есть и второй способ - через раздел «Сервисы» - «Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России».
Прием по записи проводят по вторникам с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и четвергам с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00. // Фото: УФССП