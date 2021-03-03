03 марта 2021, 13:37
Судебные приставы взыщут штраф с владельца земли в Карелии
Хозяина участка наказали за неисполнение мероприятий по охране почв
В ходе плановой выездной проверки было установлено, что владелец земельного участка сельхозназначения, расположенного в Пудожском районе, не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по защите земель и охране почв от зарастания деревьями и сорными растениями, сообщает Россельхознадзор Карелии.
Проверка проводилась летом прошлого года, после чего, в октябре правообладатель земли был привлечен к административной ответственности – оштрафован на 20 тысяч рублей.
Назначенный штраф не уплачен в установленные сроки, на основании чего Управление Россельхознадзора направило постановление для принудительного взыскания в службу судебных приставов.
Фото с сайта rsn-chel.ru