Судебные приставы взыщут штраф с владельца земли в Карелии

В ходе плановой выездной проверки было установлено, что владелец земельного участка сельхозназначения, расположенного в Пудожском районе, не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по защите земель и охране почв от зарастания деревьями и сорными растениями, сообщает Россельхознадзор Карелии.

Проверка проводилась летом прошлого года, после чего, в октябре правообладатель земли был привлечен к административной ответственности – оштрафован на 20 тысяч рублей.

Назначенный штраф не уплачен в установленные сроки, на основании чего Управление Россельхознадзора направило постановление для принудительного взыскания в службу судебных приставов.

Фото с сайта rsn-chel.ru