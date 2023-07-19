Суд защитил покупателя брендовых вещей по цене в 846 раз ниже реальной

Покупатель увидел на сайте магазина ЦУМ удивительно низкие цены и воспользовался возможностью. Он приобрел 19 брендовых вещей, каждая из которых стоила от 19 до 129 рублей. Мужчину поддержал Верховный суд, передает РИА Новости.

Деньги с банковской карты клиента ушли, магазин прислал подтверждение, что покупка совершена. Но товары мужчине не прислали – сообщили о сбое в приложении и попросили доплатить. Ведь он заплатил за одежду в 846 раз меньше, чем она стоила на самом деле.

Житель Волгограда обратился в суд, три инстанции встали на сторону ЦУМа, но Верховный суд России отменил все их решения.

Он счел, что предложение магазина было публичной офертой, а значит, договор необходимо выполнить без изменения условий. Дело направили на пересмотр в суд первой инстанции. // фото: www.freepik.com