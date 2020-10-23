Суд обязал выплатить петрозаводчанину компенсацию за перелом ноги

Петрозаводским городским судом рассмотрено дело по иску жителя города о взыскании компенсации в связи с причинением вреда здоровью в размере 500 000 рублей и расходов на медицинские препараты, сообщает прокуратура Карелии.

Основанием для обращения в суд послужил то, что гражданин в январе текущего года, передвигаясь по скользкой, не посыпанной противогололедным составом дороге на территории, прилегающей к торгово-развлекательному комплексу, поскользнулся и упал. В результате падения истец получил переломы лодыжек правой голени, что квалифицировано экспертом как тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного рассмотрения спора было установлено, что на период получения истцом травмы владельцем торгового комплекса был заключен договор, согласно условиям которого исполнитель должен был выполнять ежедневную комплексную уборку комплекса, в том числе прилегающей территории и паркинга, включая механизированное сдвигание снега, обрабатывание противогололедными реагентами и/или каменной крошкой.

Изучив материалы гражданского дела, участвующий в деле прокурор посчитал исковое заявление правомерным и просил суд о частичном удовлетворении заявленных требований в части размера компенсации.

Решением суда на ответчиков возложена ответственность по выплате истцу в равных долях компенсации морального вреда в общей сумме 300 000 рублей, а также понесенных затрат на приобретение медицинских препаратов.

Суд указал на то, что собственник земельного участка при данных обстоятельствах должным образом не контролировал производство работ по уборке прилегающей территории, а исполнитель работ не обеспечил надлежащего состояния дорожного покрытия (в части наличия гололеда).

Решение суда не вступило в законную силу.

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