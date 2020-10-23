В Петрозаводске завершается благоустройство Новодревлянского сквера

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на Древлянке завершается благоустройство двух общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Так, в Новодревлянском сквере оборудована площадка для выгула и дрессировки собак. Специалисты обустроили грунтовые дорожки и водоотводные канавы, установили опоры освещения и пешеходные мостики. Мощение центральной аллеи подрядчик планирует завершить сегодня.

Также работы велись на тропе Ивана Царевича. Здесь окончание проекта откладывается. Сегодня подрядчик должен был получить оставшиеся 44 опоры освещения, но материалы вовремя не пришли. Специалисты отметили, что работы можно вести в любую погоду, подводка для освещения уже устроена.

По итогам этих работ подрядчику будет назначен штраф в сумме около 700 тысяч рублей. Также компании предстоит заплатить пени за каждый день просрочки. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска