Студенты соревновались в МВД по автомногоборью

В соревнованиях по автомобильному многоборью на Кубок министра внутренних дел Карелии участвовали студенты автотранспортного и лесотехнического техникумов Петрозаводска.

На первом этапе участникам предстояло показать теоретические знания, на втором – практические навыки на учебной площадке. Испытания состояли из заездов, на которые отводилось всего 10 минут. За это время конкурсантам следовало безошибочно пройти трассу, оборудованную препятствиями. Дополнительным этапом стала станция по замене колеса за наименьшее время.

Победителем в номинации «Обучающийся водитель моложе 18 лет» стал студент Дмитрий Денисов. Второе место занял Семен Сенькин, третье – Максим Демидов. В номинации «Начинающий водитель старше 18 лет» обладателем Кубка стал Кирилл Лещенко, второе место у Ильи Фофанова, третье – у Ивана Балуева. // Фото: 10.мвд.рф.