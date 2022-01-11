В новом семестре студенты ПетрГУ будут учиться в три смены. Например, занятия первой смены будут начинаться в восемь утра, а заканчиваться в 12:50. Вторая смена будет учиться с 13:50 до 18:40. В третью смену, по расписанию опубликованному в соцсети, занятия будут начинаться в 19:00 и заканчиваться в 22:05.

Проректор по учебной работе вуза Константин Тарасов пояснил ИА «Республике», что вечерние занятия проходят редко и в дистанционном формате.

Расписание с занятиями поздними вечерами было введено в марте 2020 года из-за пандемии. Для разграничения потоков вводили четыре смены. В этом семестре решили сделать три. (фото vk.com)