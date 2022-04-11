Студенты консерватории стали лауреатами Всероссийского конкурса

10 апреля в Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова прошел гала-концерт IV Всероссийского фестиваля-конкурса традиционной финно-угорской музыки «Истоки». Он стал заключительным аккордом масштабного мероприятия зимы и весны этого года.

В конкурсе приняли участие более 120 человек из финно-угорских регионов России. Карелию достойно представили учащиеся школы искусств им. М.А. Балакирева, а также юные музыканты из Кондопоги и Медвежьегорска, ставшие лауреатами первой степени.

Студенты кафедры музыки финно-угорских народов петрозаводской консерватории, участники ансамбля "Истоки", также взяли на конкурсе призовые места. Карелы разделили лауреатство с музыкантами из Удмуртии и Ханты-Мансийского автономного округа.





Автором идеи и художественным руководителем фестиваля-конкурса явилась Светлана Николаева. Доцент кафедры музыки финно-угорских народов, заслуженный деятель искусств РК отметила, что конкурс способствовал межнациональному сближению.

«В наше непростое время важно воспитывать подрастающее поколение на уважении к культурному наследию, к традициям своего рода и семьи»,

- сказала Светлана Николаева.

Конкурс прошел в онлайн-формате и был посвящен 55-летию петрозаводской консерватории, а также объявленному президентом «Году культурного наследия народов России». //Фото: Николай Ольшаков