Студентки ПетрГУ стали победителями Всероссийского конкурса переводов

Студентки ПетрГУ Яна Пашкова и Екатерина Дементьева попали в число 20 победителей ежегодного Всероссийского конкурса переводов с французского языка на русский среди студентов, сообщает сайт Петрозаводского государственного университета. Победительницы будут участвовать в недельной языковой стажировке в «Альянс Франсез» летом 2025 года при поддержке Французского института в России.

Конкурсное испытание проходило одновременно в 24 региональных центрах, в том числе и на площадке Франкофонного ресурсного центра при Институте иностранных языков ПетрГУ.

В течение трех часов нужно было перевести отрывки из трех произведений современных франкофонных писателей: Элизы Суа Дюсапен − франко-швейцарской писательницы, Полины Панасенко – русской писательницы, с самого детства проживающей в Париже, и Катрин Лове, швейцарской писательницы. Уровень сложности французского текста соответствовал уровню В2/В2+. © «Петрозаводск говорит»