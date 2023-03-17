17 марта 2023, 08:59
Студентам в Пензе будут выдавать повестки вместе с дипломами
Выпускников Пензенского госуниверситета обяжут прибыть в военкомат
Вместе с дипломами об окончании вуза выпускникам Пензенского госуниверситета станут вручать повестки в военкомат. Об этом заявил военком региона, пишет местный портал «Столица.58».
По словам Андрея Суркова, в университете уже открыли специальный военный центр. Там позаботятся, чтобы вчерашние студенты сразу же вставали на учет по своей военной специальности.
Пока что с другими вузами в Пензенской области такой договоренности у военкомата нет. // фото: unsplash.com