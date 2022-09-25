Студентам предоставят отсрочку от призыва по мобилизации

Глава республики Артур Парфенчиков разместил на своей странице Указ Президента РФ, предоставляющий отсрочку от призыва по мобилизации студентам, которые учатся по программам, имеющим государственную аккредитацию.

«Эта норма распространяется на студентов государственных вузов, средних профессиональных учебных заведений и научных организаций, получающих образование впервые», - написал Глава Карелии.

Очно-заочная форма обучения предполагает посещение обучающимися занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические аудиторные занятия (лекции, семинары, практические занятия и пр.) в течение всего учебного года. Фото медиацентра ПетрГУ