Студентам могут увеличить именные стипендии

С нового учебного года предлагается в разы увеличить размер именных стипендий Республики Карелия.

Напомню, именные стипендии назначаются студентам очной формы обучения, достигшим особых успехов в учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спортивных достижениях, социально значимой и общественной деятельности,

- написал на странице в социальной сети ВК спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

С 1 сентября 2022 года именные стипендии Республики Карелия предлагается установить в следующем размере:

- аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки - 3000 рублей (сейчас 1200 рублей);

- студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - 2800 рублей (сейчас 1000 рублей);

- студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена - 2500 рублей (сейчас 900 рублей);

- студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 2000 рублей (сейчас 800 рублей).





Законопроект будет рассмотрен в январе Комитетом по образованию, культуре, спорту и молодежной политике и на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия.

Уверен, коллеги-депутаты поддержат эту важную инициативу,

- сказал Шандалович.