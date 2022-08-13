Студент из Петрозаводска покорил горы Алтая

В конце июля студент из Петрозаводска Никита Сырейщиков отправился покорять горы на Алтай. Вместе с такими же любителями высот он прошагал не одну сотню километров и стал своего рода первооткрывателем. Участники экспедиции заглянули в такие места, которых еще ни разу не видели обычные путешественники.

Поход участников туристкой сборной из Нижнего Тагила, Томска и Петрозаводска длился 21 день. Походники покорили маршрут наивысшей, шестой, степени сложности на Алтае.

Группа прошла более 300 километров и пересекла с десяток перевалов, на два из них впервые вступила нога туриста.

Участники экспедиции составили подробное техническое описание участка. По итогам похода, в феврале 2023 года маршрут будет заявлен на международный чемпионат среди походов шестой категории сложности.

Студент Петрозаводского лесотехнического техникума Никита Сырейщиков был единственным участником похода шестой, высшей, категории сложности из Петрозаводска. По словам молодого человека, он на практике убедился, что лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.

«Обычно в разгар лета все едут к морю. Мы поехали за снегом, новыми впечатлениями и проверкой себя на прочность»,

- рассказал Никита Сырейщиков.

Несколько лет назад студент лесотехникума покорил Воттоваару. Зимой за восемь дней он преодолел около 160 километров. Маршрут относится ко второй категории сложности. Этой весной Никита Сырейщиков вместе со спортсменами федерации спортивного туризма Карелии под руководством Тимофея Бондаря участвовал в походе к берегам Северного Ледовитого океана. Походники прошли 280 арктических километров. (фото Иван Поротников)