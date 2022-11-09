Строящийся дом сгорел в Кондопожском районе

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме в деревне Мунозеро поступило спасателям 8 ноября в 05:13.

К месту возгорания отправились пожарные из села Спасская Губа и поселка Гирвас. Людей в строящемся деревянном доме не было. Спасателям для тушения пришлось подвозить воду с озера, расположенного в километре от места ЧП.

Огонь значительно повредил строение. Специалистам предстоит установить причину возгорания. (фото unsplash.com, Max Kukurudziak)