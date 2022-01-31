Строительство школы в Медвежьегорске: итоги первого полугодия работы

Работы на строительной площадке начались в июле прошлого года. За это время было снесено старое здание школы и постройки, расположенные на территории строительной площадки, частично выполнена вертикальная планировка – участок болотистый, поэтому он будет поднят по всему периметру на 2-2,5 метра.

На блоке А площадью 36 на 66 метров выполнен котлован, монолитные фундаменты, стены цоколя, продолжаются работы по устройству монолитного перекрытия цоколя. В ближайшие недели строители приступят к возведению стен 1-го этажа.

Фундаменты блоков Б (площадь 57 на 47 метров) и В (площадь 121 на 28 метров) будут свайными, строителям предстоит выполнить порядка четырёхсот буронабивных свай. В настоящее время на площадке работают две установки, выполнена седьмая часть свай. Процесс занимает больше времени, чем предполагалось, это связано со сложной геологией участка и, как результат, более трудоёмкой технологией работ. Параллельно проводятся контрольные испытания свай, предусмотренные проектом, на прошлой неделе успешно прошло первое, всего запланировано девять испытаний.

Полностью смонтированное здание жители Медвежьегорска увидят к концу текущего года.

Напомним, что новая школа рассчитана на 1100 учащихся, учиться в ней будут дети с 5 по 11 класс, 44 класса по 25 человек. Общая площадь здания составит порядка 30 тысяч квадратных метров.

Окончание строительства, согласно контракту, запланировано на конец 2023 года. Генподрядчик – компания «КСМ» передаст заказчику школу с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

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