Стрелка, убившего мужчину в Москве, задержали

После стрельбы на западе Москвы в столице был введен план «Перехват».

Нападавшего нашли, сообщает телеграм-канал Baza. В ходе перестрелки в районе Аминьевского шоссе злоумышленник получил ранение и был задержан.

Напомним, мужчину 1989 года рождения расстреляли на улице Александра Свиридова, нападавший скрылся. Погибший работал системным администратором в одной из московских фирм.

Следователи возбудили уголовное дело. Рассматривается версия заказного убийства. // фото телеграм-канал прокуратуры Москвы