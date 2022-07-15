Столкновение двух машин на кольце «осьминожка» попало на видео

Очередная авария произошла на кольце в районе пересечения Варкауса-Ленинградской-Кирова и Иссерсона в Петрозаводске.

Столкновение произошло, когда одна из машин выезжала на кольцо, получившее название «осьминожка», а второй автомобиль двигался по кольцу и съезжал на улицу Иссерсона.

ДТП произошло вечером 14 июля, сообщает dtpptz.ru. Момент столкновения запечатлела камера наблюдения CityLink. (фото скриншот)