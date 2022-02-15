Сточные воды вылились на проезжую часть в Петрозаводске

По улицам Петрозаводска вновь потекли грязные реки. Вечером 15 февраля горожане сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу о течи сразу в двух местах столицы Карелии.

Сточные воды вылились из канализации на проезжую часть на улице Советская в районе домов №25 и 27. А на улице Фрунзе, 14-б, со стороны Черняховского петрозаводчане сообщили о течи из люка.

В водоканале нашему изданию сообщили, что бригады выехали по вызовам. На Советской улице причиной течи стал засор. Его сейчас устраняют. Что стало причиной течи на Фрунзе, еще предстоит установить.

Напомним, 6 февраля центр города превратился в грязную Венецию. Специалисты объяснили канализационное наводнение «залповым сбросом» (фото pixabay.com, 2204574).