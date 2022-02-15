15 февраля 2022, 18:15
Происшествия

Сточные воды вылились на проезжую часть в Петрозаводске

Столица Карелии вновь «уходит» под зловонную воду

По улицам Петрозаводска вновь потекли грязные реки. Вечером 15 февраля горожане сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу о течи сразу в двух местах столицы Карелии.

Сточные воды вылились из канализации на проезжую часть на улице Советская в районе домов №25 и 27. А на улице Фрунзе, 14-б, со стороны Черняховского петрозаводчане сообщили о течи из люка.

В водоканале нашему изданию сообщили, что бригады выехали по вызовам. На Советской улице причиной течи стал засор. Его сейчас устраняют. Что стало причиной течи на Фрунзе, еще предстоит установить. 

Напомним, 6 февраля центр города превратился в грязную Венецию. Специалисты объяснили канализационное наводнение «залповым сбросом»  (фото pixabay.com, 2204574).

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Метки: 
новости петрозаводска
Единая дежурно-диспетчерская служба
Водоканал
течь
канализация