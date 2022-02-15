Жителя Медвежьегорска суд признал виновным в убийстве коллеги

Суд поставил точку в деле об убийстве лесозаготовщика в Карелии. Подробности сообщили в региональном Следкоме, напомнив криминальную предысторию.

В середине сентября 2021 года после трудового дня двое рабочих, занимавшиеся лесозаготовками, решили отдохнуть с помощью горячительного. Алкоголь они распивали в бытовке, расположенной в лесном массиве вблизи жилых домов в Сегеже. Во время излияния произошла ссора, в ходе которой 43-летний житель Медвежьегорска нанес удар ножом в грудь собутыльника. Потерпевший скончался.

Как сообщили в следственном отделе Сегежи, были собраны неоспоримые доказательства вины мужчины. Ему было предъявлено обвинение, после расследования всех деталей преступления уголовное дело, возбужденное по статье «убийство», было направлено в суд.

Состоялось судебное заседание, на котором обвиняемому был вынесен приговор – девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: pixabay.com/ru.