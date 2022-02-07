Петрозаводский потоп объяснили «залповым сбросом»

У канализационного наводнения в Петрозаводске появилась дополнительная причина: «залповый сброс». Об этом на планерке в администрации в понедельник сообщил технический директор «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук.



Напомним, 6 февраля из канализационного коллектора на улице Красная хлынули канализационные воды. Остапчук пояснил, что именно к этому месту идут стоки из многих районов столицы Карелии.

«В этот момент мы почувствовали некий залповый сброс. Возможно, в канализацию поступили какие-то партии снега…»

Также он напомнил, что в ходе ликвидации аварии ремонтные бригады извлекли из канализации много мусора.



«Полагаю, что с многих районов кто-то выкидывал какой-то мусор, и вот здесь произошло скопление. Хотел бы обратиться ко всем жителям города. Это не состояние сети, а именно засор. Были извлечены тряпки, крупный строительный мусор».



Депутат горсовета Наталья Захарчук спросила, будет ли проведена экспертиза воды в Онежском озере и почвы в месте разрытий. Виталий Остапчук ответил, что до озера вода не доходила. Сейчас специалисты исследуют те площади, где был разлив канализационных стоков. Грунт в месте разрытий будет извлечен и заменен на новый почвогрунт. (фото Иван Кушеверский, «ДТП Петрозаводска и Карелии», vk.com)