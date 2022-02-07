Назначены новые руководители Корпорации развития РК и Карельского МФЦ

В республике произошло два важных назначения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РК.

Сегодня сотрудникам Корпорации развития Карелии был представлен новый генеральный директор, им стал Евгений Перов. С июля 2021 года Перов занимал должность директора карельского МФЦ, до этого он почти три года работал заместителем главы Петрозаводска - руководителем комитета градостроительства и землепользования.

Нового руководителя представили и работникам Карельского МФЦ. Им стал Сергей Седлецкий. Ранее он три года трудился на должности заместителя министра здравоохранения РК. Фото источника