07 февраля 2022, 11:02
Общество

Назначены новые руководители Корпорации развития РК и Карельского МФЦ

Евгений Перов и Сергей Седлецкий получили очередные должности

В республике произошло два важных назначения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РК.

Сегодня сотрудникам Корпорации развития Карелии был представлен новый генеральный директор, им стал Евгений Перов. С июля 2021 года Перов занимал должность директора карельского МФЦ, до этого он почти три года работал заместителем главы Петрозаводска - руководителем комитета градостроительства и землепользования.

Нового руководителя представили и работникам Карельского МФЦ. Им стал Сергей Седлецкий. Ранее он три года трудился на должности заместителя министра здравоохранения РК. Фото источника

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Евгений Перов
Сергей Седлецкий
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