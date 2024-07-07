Стилист Рогов рассказал, какой предмет должен быть в летнем гардеробе

Шорты-бермуды из денима, по мнению стилиста Александра Рогова, должны быть в летнем гардеробе россиянок.

«Абсолютный мust have для лета в городе», - написал стилист в телеграм-канале.

Носить эти шорты он предложил с футболками, жилетами, тельняшками, грубыми сапогами, балетками или кедами. Рекомендацию он сопроводил подборкой фотографий летнего облика.

На снимках шорты-бермуды носят с высокими сапогами, свитерами и блузками. // фото unsplash.com