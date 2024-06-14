Россиянкам назвали модные купальники

Купальники в стиле ретро подойдут женщинам любого возраста, считает стилист Светлана Вакуленко.

В моде - слитные модели, а также костюмы для плавания из топа-бюстье и плавок с высокой талией, пишет «Лента.ру». Бедра подчеркнут бикини с тонкими завязками. Эта модель и визуально сделает ноги длиннее.

Плавки с высокой посадкой скорректирует недостатки фигуры, а бюстгальтеры без бретелей позволят получить ровный загар.

В моде также купальники с анималистичными и цветочными рисунками, из жатой ткани. Последнюю модель можно носить с белой рубашкой, пляжным платьем или парео. // фото freepik.com/ Aleksan Darlittlewolf