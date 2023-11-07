Стилист назвала самые модные наряды на Новый год

Стилист Анастасия Хохлова перечислила самые модные наряды для встречи Нового года. Слова специалиста приводят «Известия».

Как отметила Хохлова, для встречи 2024 года будут актуальны яркие вещи, одежда цвета металлик, необычные принты, фактура и крой. Также она посоветовала использовать акцентные аксессуары и украшения.

Стилист также обратила внимание на ироничные образы, свитеры с оленями, снежинками, елками. Популярной также будет одежда зеленого, красного и золотого оттенков.

Что касается мужского гардероба, то он будет скромнее. Хохлова предложила взять за основу скандинавский стиль. Базой для образа могут стать вязаный свитер, кардиган или джемпер. // Фото: unsplash.com / Kateryna Hliznitsova