Врач назвал три признака тромбоза

Терапевт Алексей Хухрев назвал симптомы, которые могут указывать на тромбоз глубоких вен. Слова специалиста приводит «Москва 24».

«Если нога начинает зримо увеличиваться в объеме, болит голень, появляется синюшность - в первую очередь нужно, конечно, подумать о тромбозе глубоких вен. Как правило, такие признаки наблюдаются только на одной ноге. Если тромб из нижней конечности долетит до легких, можно умереть просто за секунду»,

- рассказал специалист. Медик посоветовал при появлении таких симптомов немедленно идти к врачам.

Хухрев отметил, что тромбоз может случиться у человека, который долгое время не двигался, например, из-за того, что лежал в больнице. Этой напасти подвержены и лежачие больные, которые попросту не могут вставать. Также развитие тромбоза может быть спровоцировано длительным перелетом. // Фото: unsplash.com / Jan Romero