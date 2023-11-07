07 ноября 2023, 20:11
Россия

Врач назвал три признака тромбоза

Россиянам рассказали, какие симптомы указывают на тромбоз глубоких вен

Терапевт Алексей Хухрев назвал симптомы, которые могут указывать на тромбоз глубоких вен. Слова специалиста приводит «Москва 24».

«Если нога начинает зримо увеличиваться в объеме, болит голень, появляется синюшность - в первую очередь нужно, конечно, подумать о тромбозе глубоких вен. Как правило, такие признаки наблюдаются только на одной ноге. Если тромб из нижней конечности долетит до легких, можно умереть просто за секунду»,

- рассказал специалист. Медик посоветовал при появлении таких симптомов немедленно идти к врачам.

Хухрев отметил, что тромбоз может случиться у человека, который долгое время не двигался, например, из-за того, что лежал в больнице. Этой напасти подвержены и лежачие больные, которые попросту не могут вставать. Также развитие тромбоза может быть спровоцировано длительным перелетом. // Фото: unsplash.com / Jan Romero

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алексей хухрев