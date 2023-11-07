Ребенок погиб на железной дороге в российском регионе

В Дагестане поезд сбил насмерть ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, трагедия произошла днем 7 ноября в Дербенте. Отмечается, что под грузовой поезд попал 15-летний мальчик. Ребенок был сбит вне железнодорожного перехода. Он умер от полученных травм до приезда скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить компетентным органам. // Фото «Петрозаводск говорит»