Подросток готовил теракт в школе в российском регионе

В Самарской области арестован 15-летний подросток, который готовился совершить теракт в своей школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, юноша из Сызрани увлекался роликами об основоположниках организации, проводившей террористические атаки в учебных заведениях. После просмотра этих видео у него возникла идея поджечь школу, в которой он учился. Подросток приобрел составляющие для зажигательной смеси и изготовил оружие, но осуществить план не смог, поскольку был задержан.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Он взят под стражу. // Фото: unsplash.com / Matthew Ansley