05 ноября 2024, 13:26
Ставка по вкладам в банках может превысить 30 процентов годовых
Ставки по депозитам в российских банках приблизились к историческому рекорду
Аналитики прогнозируют ощутимый рост ставок по банковским вкладам в ближайшие месяцы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов.
Специалисты ожидают, что к завершению 2024 года доходность по вкладам может достичь рекордных уровней.
По мнению экспертов, пик доходности вкладов будет зафиксирован в начале ноября, а к концу года ставки могут повыситься еще на несколько процентных пунктов. В период новогодних акций ставки способны подняться до 30 процентов годовых. // фото: pexels.com