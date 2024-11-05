05 ноября 2024, 13:26
Экономика

Ставка по вкладам в банках может превысить 30 процентов годовых

Ставки по депозитам в российских банках приблизились к историческому рекорду

Аналитики прогнозируют ощутимый рост ставок по банковским вкладам в ближайшие месяцы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов.

Специалисты ожидают, что к завершению 2024 года доходность по вкладам может достичь рекордных уровней.

По мнению экспертов, пик доходности вкладов будет зафиксирован в начале ноября, а к концу года ставки могут повыситься еще на несколько процентных пунктов. В период новогодних акций ставки способны подняться до 30 процентов годовых. // фото: pexels.com

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