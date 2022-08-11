Статистики догадались добавить в потребительскую корзину важные вещи

Прожиточный минимум, по сравнению с предыдущим годом, вырос примерно на 35% – рапортовали ровно 20 лет назад. Однако это увеличение нельзя было напрямую связать с ростом цен на товары и услуги. Рассчитывать потребительскую корзину стали совершенно по-новому. До этого момента в потребительскую корзину входили продукты образца 1992 года. Именно в том году в последний раз была продумана методика расчета прожиточного минимума. И корзину составляли почему-то только продукты питания. Все остальные товары, видимо, входили в разряд излишеств. Но кроме еды людям нужны еще и одежда, дом, возможность передвигаться и многое другое. На осознание этого факта ушло еще десять лет.

И вот – новая потребительская корзина была принята законодательно, и представляла собой гораздо более разумное сочетание трат.

«Изменилось очень многое. Изменилось зонирование территорий Российской Федерации. Если раньше у нас было восемь зон, то сейчас только по продуктам питания вся территория РФ делится на 16 зон»,

- сообщила Анна Рогозина, главный специалист отдела оплаты труда Министерства труда РК.

В корзину входило с тех пор 35 наименований продуктов питания (до этого 33). Причем, для Карелии учитывалось несколько большее количество белков и жиров. По непродовольственным товарам – свыше 80 наименований входило в корзину. «Например, товары индивидуального пользования, вплоть до предметов белья, головных уборов, верхняя одежда, блузки, юбки, костюмы, все в зависимости от социальной группы. Обувь: домашняя, выходная, зимняя, осенняя, резиновая. Все позиции прописаны».

А также вошли в корзину транспортные и жилищно-коммунальные услуги. Все это необходимое многообразие увеличило потребительскую корзину в среднем всего лишь на 35%. Таким образом, в июле-сентябре прожиточный минимум составил 1938 рублей. Однако, как заметили в министерстве, было бы неправильно трактовать корзину как рацион. Корзина применяется для расчета прожиточного минимума, который используется в регионе как социальный норматив, и на нем строится вся социальная политика края.

Исходя из нового прожиточного минимума планировалась и адресная помощь. В 2002 году единовременное пособие адресно получили первоклассники из неполных, малообеспеченных и многодетных семей.

В августе охота на ранцы уже началась. Причем, по оценке наиболее хозяйственных родителей, которые успели все подсчитать, сборы ребенка в школу обойдутся в 2002 году в три-пять тысяч рублей (неплохая зарплата за месяц по тем временам – прим.ред.). Управление соцзащиты решило внести свой посильный вклад в подготовку первоклассников города к новому учебному году. «Есть Указ Президента РФ от 1991 года о поддержке многодетных семей. Прямо скажем, он немножко был подзабыт. Последние год-полтора и управление, и министерство соцзащиты активно этот Указ поднимает, применяет. Там много льгот семьям. Но они реализуются, так скажем, не очень хорошо», - сообщил Николай Гехт, начальник управления соцзащиты Петрозаводска.

Согласно Указу, управление соцзащиты мэрии решило выдать единовременное пособие детям, которые пойдут в школу в первый раз. Оно составило 500 рублей. Но полагалось оно детям из неполных, многодетных (3 и более детей в семье) и малообеспеченных семей (где доход на каждого члена семьи не превышал величину прожиточного минимума).

Таким было 11 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.