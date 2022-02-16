Старые шины в карельском городе можно сдать за деньги

Жители Костомукши смогут сдать старые автомобильные шины и получить за них деньги. Об этом в своем официальном паблике ВКонтакте сообщила администрация городского округа.

Покрышки принимает на утилизацию компания «Гринтэк». Шины нужно везти на площадку, которую предоставил «Карельский окатыш». Это перед КПП №1.

Покрышки принимают с 11:00 до 15:00 каждые первую и третью субботы месяца. За шину от легкового колеса платят 120 рублей, от грузового колеса – 800 рублей. // Фото: pixel2013/pixabay.com