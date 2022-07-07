Старинный деревянный водопровод нашли в Петрозаводске

Сотрудники коммунальной службы ликвидировали аварию и сделали неожиданную находку. Об этом сообщили в пресс-службе «ПКС-Водоканал».

Около дома № 1 на проспекте Карла Маркса раскопали землю и увидели не только современные трубы. Коммунальщики нашли фрагменты старинного водопровода, сделанного из дерева.

Приблизительно этой конструкции более 80 лет. Деревянные трубы шли рядом с чугунной, параллельно. // Фото: «ПКС-Водоканал»/ВКонтакте