Стало известно, в каких местах любит отдыхать Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о любимых местах отдыха президент Владимир Путин, сообщает РБК. Как можно понять из слов пресс-секретаря, это вовсе не Карелия.

«Он прикипел все-таки душой к Сибири, он ее действительно любит»,

- сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Песков отметил, что глава государства также любит бывать на Дальнем Востоке, в Сочи и Крыму.

«В этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири»,

- добавил он.

В марте СМИ рассказывали об отдыхе президента и министра обороны Сергея Шойгу в тайге. Они ездили на вездеходе, прогуливались, пили чай в лесу и посетили мастерскую министра. (фото voicesevas.ru)