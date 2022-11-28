Стало известно, сколько денег на счетах у жителей Карелии

Специалисты отделения Нацбанка по Карелии посчитали, сколько денег хранят жители Карелии на счетах в кредитных организациях. Объем средств на вкладах жителей республики заметно вырос.

«По состоянию на 1 октября 2022 года объем средств на банковских счетах жителей Карелии (с учетом средств на счетах эскроу) составил 112,3 млрд рублей. Это на 9,7% больше, чем годом ранее»,

- говорится в сообщении кредитной организации.

Деньги на банковских счетах и вкладах до 1,4 млн рублей защищены государством и застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Процентные ставки по вкладам более одного года в России к началу октября составляли в среднем 7,1%. // фото unsplash.com