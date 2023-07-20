Стало известно, когда откроют школу имени Фрадкова в Петрозаводске

Школа имени Исаака Самойловича Фрадкова № 9 в Петрозаводске примет учеников 1 сентября. Подрядчик в данный момент ведет работы по капремонту, они идут «в хорошем темпе», написал в своем аккаунте ВКонтакте спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

На ремонт здания 1936 года постройки выделили больше 130 миллионов рублей. Фасад, крышу и окна отремонтировали в минувшем году. Сейчас меняют инженерные сети, систему вентиляции, проводят внутреннюю отделку помещений.

Подрядчик обещал в намеченный срок завершить работы. Для школы уже закупили новое оборудование. На занятия 1 сентября придут порядка 600 учеников. // фото: David Mark / pixabay.com