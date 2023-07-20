В карельском правительстве перестали бояться роста заболеваемости

Текст и фото: Антонина Кябелева

Состояние здоровья населения Карелии стало главной темой состоявшегося 20 июля заседания карельского правительства. О том, чем болеют жители республики, подробно рассказала первый заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен.

Сначала позитивные новости. Коэффициент смертности, резко подскочивший в период пандемии, стал постепенно снижаться. Если в 2021 году на 1000 человек коэффициент смертности составил 20,6, то в 2022 году – 18,2.

За первые полгода 2023 года он снизился до отметки в 16,4.

Для сравнения, в 2019 году на 1000 человек приходилось 14,2 смертей. Между тем, судя по официальной статистике, в 2022 году в среднем по России коэффициент смертности составил всего 13,1, то есть значительно ниже, чем в Карелии.

Усугубляет ситуацию и то, что в 2022 год в Карелии был отмечен резкий рост младенческой смертности: на 1000 родившихся 5,1 смертей. В этом году этот показатель удалось снизить до 2,8.

Статистика общей заболеваемости в республике остается тревожной. В 2022 году в Карелии зафиксирован резкий рост заболеваемости и по детскому, и по взрослому населению.

«Такой рост показателей заболеваемости – это закономерное отражение тех мероприятий, которые в последнее время проводятся»,

- пыталась объяснить заместитель министра крайне неприятную диаграмму.

По ее мнению, печальная статистика связана с увеличением профилактических осмотров и более широкой диспансеризацией населения.

«Было бы гораздо хуже, если бы у нас была бы низкая заболеваемость и высокая смертность»,

- сказала Руотцелайнен.

Здесь можно было бы поспорить, так как уровень смертности в Карелии при всем желании низким назвать очень трудно. Кстати, руководитель ЗС РК Элиссан Шандалович выразил обеспокоенность ростом заболеваемости на 7,8 процента. По его мнению, это высокий показатель. Тем не менее, на заседании правительства не раз повторили, что не боятся роста заболеваемости.

Наибольший уровень заболеваемости зафиксирован в Костомукше, Сортавальском, Лоухском, Пряжинском и Пудожском районах.

В структуре заболеваемости лидируют болезни органов дыхания, системы кровообращения и костно-мышечной системы. Дети чаще всего страдают от болезней органов дыхания (54 процента в структуре заболеваемости), различных инфекций и болезней органов пищеварения.

В Карелии не удается остановить и рост онкологических заболеваний.

На 100 тысяч человек в Карелии уровень поражения злокачественными образованиями составляет 521,3 в 2022 году и 496,7 – в 2021 году.

И в России, и на Северо-Западе уровень онкологических заболеваний значительно ниже. Ольга Руотцелайнен, комментируя ситуацию, вновь сослалась на «повышенную выявляемость данной патологии». По ее словам, на ранней стадии сейчас выявляется 60 процентов злокачественных новообразований, а смертность от злокачественных образований снижается.

Мужчины чаше всего страдают от рака бронхов, трахеи и легкого (18,05 процента), рака предстательной железы (14,7 процента) и рака желудка (9,7 процента). У женщин на первом месте рак молочной железы (23,9 процента), на втором – рак кожи (12,3 процента), на третьем – рак ободочной кишки и рак матки (7,4 и 7,1 процента соответственно).

Самый высокий уровень заболеваемости онкологией зафиксирован в Муезерском, Лоухском, Калевальском, Суоярвском, Пудожском районах.

Обсуждая доклад, в правительстве даже шутили: мол, нет здоровых людей, есть недообследованные. Вспоминали и о том, что население республики немолодое, и это также влияет на высокие показатели заболеваемости, что климат тяжелый, что витаминов недостаточно, что белые ночи влияют на здоровье не самым лучшим образом.

Однако все это было и раньше. Но если в прежние времена тревожные показатели заставляли власть искать пути решения, то сейчас неприятные цифры облекают в утешительные интерпретации. Вот и получается, что если заболеваемость растет, значит, профилактика хорошо работает, а если снижается, значит, система здравоохранения демонстрирует успехи. Но достаточно поговорить с пациентами, особенно живущими за пределами Петрозаводска, и вы получите достоверную картину реального состояния карельской медицины, где попасть к узкому специалисту уже большая удача.