Водителей в Петрозаводске массово проверят на трезвость

Водителей на улицах Петрозаводска будут останавливать 21 июля, в пятницу. Рейд «Контроль трезвости» проводит Госавтоинспекция, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы ДПС будут останавливать автомобилистов и фиксировать нарушения на видеорегистраторы.

За текущий год в Петрозаводске зафиксировали уже семь аварий с участием нетрезвых водителей, девять человек в них получили травмы, а четверо погибли. // фото: fabrikasimf/freepik.com