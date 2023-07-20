20 июля 2023, 20:04
Водителей в Петрозаводске массово проверят на трезвость
Госавтоинспекция карельской столицы 21 июля проведет очередной рейд
Водителей на улицах Петрозаводска будут останавливать 21 июля, в пятницу. Рейд «Контроль трезвости» проводит Госавтоинспекция, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы ДПС будут останавливать автомобилистов и фиксировать нарушения на видеорегистраторы.
За текущий год в Петрозаводске зафиксировали уже семь аварий с участием нетрезвых водителей, девять человек в них получили травмы, а четверо погибли. // фото: fabrikasimf/freepik.com