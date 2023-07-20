К прибывшим на карельский остров туристам приехали полиция и прокурор

Группа детей и взрослых из юношеского турклуба «Восхождение» в Санкт-Петербурге приплыла в Карелию на байдарках и расположилась на острове Отуссаари. О том, что 13 человек находятся в акватории Ладожского озера, узнали оперативные службы Сортавальского района, сообщили в прокуратуре Карелии.

Сотрудники мониторили интернет и 19 июля прочитали, что четверо взрослых и девять детей прибыли из Приозерска по воде и разбили базу на карельском острове.

В тот же день на Отуссаари выехал исполняющий обязанности прокурора Сортавалы с сотрудниками полиции. Они проверили документы и средства безопасности.

Нарушений не выявили, выяснили, что маршрут согласован с МЧС. Но руководителю группы вручили предостережение о недопустимости нарушений - отклонения от маршрута, использования парусного оснащения и т.п. // фото: teksomolika / freepik.com