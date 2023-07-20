Важные демографические показатели улучшились в Карелии

В 2022 году по сравнению с 2021 годом в республике показатель общей смертности населения снизился на 11, 6 процента. Кроме того, по уровню охвата диспансеризаций в 2023 году Карелия занимает среди регионов России 23-е место по темпам выполнения годового плана. Вопрос о состоянии здоровья населения обсудили на заседании Правительства Карелии.

С докладом выступила первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен. Она привела данные, свидетельствующие об улучшении основных демографических показателей. Так, в 2022 году по сравнению с 2021 годом в республике показатель общей смертности населения снизился на 11, 6 процента. Увеличение на 12,4% показателя общей заболеваемости населения связано с возобновлением оказания медицинской помощи в полном объеме после отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, улучшением выявления заболеваний, в том числе в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Отмечено, что по уровню охвата диспансеризаций в 2023 году Карелия находится в «зеленой» зоне и занимает среди регионов России 23-е место по темпам выполнения годового плана.

У взрослых наиболее распространены болезни органов дыхания (включая грипп и ОРВИ) – 18,1%, системы кровообращения – 16,6%. В структуре общей заболеваемости у детей – болезни органов дыхания – 54,0% (в основном это сезонные ОРВИ) и инфекционные болезни – 5,9%. Особый акцент в докладе Ольга Руотцелайнен сделала на заболеваемости социально значимыми и опасными болезнями. Так, в 2022 году у жителей Карелии впервые в жизни выявлено 3074 случая злокачественных новообразований, что на 59 случаев больше, чем в 2021 году. На первом месте – злокачественные новообразования молочной железы, на втором – трахеи, бронхов, легких, на третьем – кожи (без меланомы).

В течение пяти лет на высоком уровне сохраняется доля онкопатологий, выявленных на ранних стадиях, - почти 60%. Примерно на таком же стабильно высоком уровне и показатель «Доля пациентов, состоящих на учете 5 и более лет с момента установления диагноза».

- Наша цель – своевременно выявлять заболевания, брать пациентов на диспансерное наблюдение и обеспечивать оказание медицинской помощи в полном объеме, а также не снижать активности в проведении профилактических мероприятий,

- отметила докладчик.

В ходе обсуждения вопроса Артур Парфенчиков подчеркнул важность первичного звена здравоохранения в работе по сохранению и укреплению здоровья населения. Как пример обеспечения доступности диагностических исследований в отдалении от специализированных клиник он привел наличие в Пудожской ЦРБ компьютерного томографа, закупленного в этом году. На новом оборудовании обследовано более 400 человек, которым для этого не пришлось ехать в Петрозаводск.

Работа по улучшению материально-технической базы медицинских организаций, подготовке специалистов, повышению их квалификации, внедрению новых технологий диагностики и лечения продолжается в рамках региональных и федеральных программ.

Вместе с тем участники заседания сошлись во мнении, что необходимо активизировать информирование населения о факторах риска развития заболеваний, в том числе обусловленных климатическими особенностями Карелии (недостаток солнца, белые ночи др.). Глава Карелии предложил использовать в информационных материалах исследования специалистов Петрозаводского государственного университета на эту тему. // фото: Минздрав Карелии