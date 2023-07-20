Отремонтированную в дождь дорогу не приняли в Костомукше

Отремонтированную на улице Строителей в Костомукше дорогу 17 июля проверили местные власти. Работу не приняли, сообщили в группе городского округа ВКонтакте.

Сотрудники администрации увидели неровности дорожного полотна, неуплотненный асфальт и другие недочеты. Оказалось, что подрядчик ремонтировал дорогу в дождь, нарушив условия муниципального контракта. При этом применял асфальтобетонную смесь, которую можно укладывать только в сухую погоду.

Ему теперь предстоит снова отремонтировать участок, но уже в соответствии с техническим заданием. Тем более, сейчас есть материалы и технологии, позволяющее проводить дорожные работы даже при плохой погоде. // фото: pvproductions/freepik.com